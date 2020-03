Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung (Mittwoch, 26. März), der sich mit MDR-Recherchen deckt, waren noch mindestens drei weitere Infizierte als der bislang eine bekannte Fall eines Mannes aus dem Thüringer Saale-Orla-Kreis im Stadion. Aus einer Gruppe von Leipziger Touristen, die nur einen Tag vor Anpfiff aus ihrem Ski-Urlaub im österreichischen Ischgl zurückgekehrt waren, besuchten die Männer am Abend darauf auch den VIP-Raum des Stadions. Aufgrund aufkommender Symptome gingen sie wenig später zum Arzt und wurden positiv getestet.



Ischgl gilt längst zweifelsfrei als einer der Brandbeschleuniger der Coronavirus-Pandemie in Europa. Erst am 13. März wurde dort die Quarantäne verhängt. Von beispielsweise isländischen Behörden war es bereits am 5. März zum Risikogebiet erklärt worden, nachdem 15 Covid-19-Diagnosen bei einer isländischen Ischgl-Reisegruppe festgestellt wurden.

Marcel Sabitzer leitete mit seiner 1:0-Führung das Weiterkommen ein.

Handelten die Leipziger Behörden und auch RB Leipzig grob fahrlässig? Ignorierten sie ausdrückliche Warnungen, auch aus Expertenkreisen? Zumindest Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Sonntag (8. März) empfohlen, auf Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern zu verzichten. "Man muss schon sehr gute Argumente haben, warum man sich darüber hinwegsetzt", betonte Prof. Dr. Uwe Liebert, Direktor der Virologie der Uni Leipzig, am Mittwoch (11. März) im Gespräch mit dem MDR.



Die Stadtspitze um Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte gemeinsam mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt und nach Absprache mit den Verantwortlichen von RB Leipzig am Montag (9. März) entschieden, das Spiel mit Zuschauern auszutragen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

In der Bundespressekonferenz darauf angesprochen, zeigte Bundesgesundheitsminister Spahn am gleichen Tag Verständnis, dass diese Partie "kurzfristig schwer abzusagen sei". Weiter sagte er: "Wichtig fand ich den Hinweis […], dass das die Entscheidung für dieses kurzfristig bevorstehende Spiel ist."



Matthias Hasberg, Pressesprecher der Stadt Leipzig, begründete damals im MDR-Interview. "Das Robert-Koch-Institut ist in seiner Empfehlung nach wie vor Auffassung, dass es einen Unterschied macht, ob eine Veranstaltung in einer Halle stattfindet oder draußen. Und das hier ist draußen, und daher eine andere Gefährdungslage." Das sollte sich als tragische Fehleinschätzung entpuppen. Die bittere Erkenntnis dieses sportlich so freudigen Abends: Mit großer Sicherheit dürften sich noch mehr Menschen an diesem Abend in der Red-Bull-Arena angesteckt haben.