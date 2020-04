Die Deutsche Fußball Liga will den Drittliga-Vereinen mit einem Millionenbetrag unter die Arme greifen. Wie der "Spiegel" berichtet, sollen 7,5 Millionen Euro aus eigenen Mitteln von Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen für die Solidaritätsaktion verwendet werden. Pro Verein, ausgenommen die Zweite des FC Bayern, soll ein sechsstelliger Betrag ausgezahlt werden. Das will die DFL auf der Video-Vollversammlung am Donnerstag (23.04.2020) beschließen.