Obwohl RB Leipzig finanziell deutlich besser aufgestellt ist als so manch anderer Klub in den ersten beiden deutschen Fußball-Ligen, hinterlässt die Krise auch bei den Sachsen ihre Spuren. Sollte der Spielbetrieb weiterhin aussetzen, drohen schließlich auch dem Champions-League-Teilnehmer massive Einbußen. Die RB-Profis, die sich am Mittwoch (1. April) bereits zu einem Gehaltsverzicht bereit erklärten, hat Mintzlaff dabei weniger im Blick. Vielmehr geht es um "unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auch die rund 56.000 Arbeitsplätze, die ein großer Teil dieses Wirtschaftszweiges sind."

Um den Auswirkungen der Corona-Krise ein Stück weit entgegenzuwirken, stelle man sich bei RB Leipzig auch seiner sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung, so Mintzlaff. Im Zuge dessen haben die "Roten Bullen" am 30. März angekündigt, mindestens 100.000 Euro in einer mehrwöchigen Spendeninitiative für Leipziger Institutionen bereitzustellen. Zudem hatte sich der Verein bereits am 26. März mit den drei weiteren Königsklassen-Teilnehmern Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen darauf verständigt, die finanziell notleidenden Klubs in den beiden höchsten deutschen Ligen mit einem Solidaritätsfond in Höhe von 20 Millionen Euro zu unterstützen.