Die sehr umkämpfte erste Halbzeit war in jeder Hinsicht ausgeglichen. Beide Seiten kamen zu längeren Ballbesitzphasen, die aber nur ganz selten in einem Abschluss mündeten. Das lag vor allem an den recht aufmerksamen Abwehrreihen. Gute Chancen waren also Mangelware – beide Teams hatten in den ersten 45 Minuten jeweils eine zu verzeichnen. Die erste hatte Gladbachs Thorgan Hazard nach einem Ausrutscher von Dayot Upamecano im Strafraum, sein Schuss wurde jedoch ins Tor-Aus abgefälscht (14.). Unmittelbar danach prüfte Bruma auf der anderen Seite Keeper Tobias Sippel mit einem Schlenzer aus 15 Metern (15.). Der Rest des Spiels bestand aus vielen Pässen rund um die Strafräume und vielen Unterbrechungen durch Fouls.