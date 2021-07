RB Leipzigs neuer Verteidiger Mohamed Simakan will die Saisonvorbereitung nutzen, um schnellstmöglich fit und die erhoffte Verstärkung für die Sachsen zu sein. Nach einem halben Jahr Verletzungspause sagte der Neuzugang von Racing Straßburg am Donnerstag während seiner Vorstellung vor Journalisten: "Ich habe lange Zeit nicht gespielt, aber in ein paar Wochen werde ich fit sein."

Der 21-Jährige war für 15 Millionen Euro als Ersatz für seine abgewanderten Landsleute Dayot Upamecano (Bayern München) und Ibrahima Konaté ( FC Liverpool ) zum Bundesligisten geholt worden. Simakan ist sich seiner Rolle bewusst. "Ich wurde geholt, diese Arbeit, die beide geleistet haben, fortzusetzen und denke schon, dass ich in der Lage bin, das umzusetzen", sagte er. Er bezeichnete sich als Mann mit zwei Gesichtern. "In der Kabine bin ich lieb und nett und genieße die Zeit, die ich mit den Jungs verbringe. Aber auf dem Platz geht es ums Gewinnen, um Leistung, da bin ich ein anderer. Da will ich an meine Grenze kommen."