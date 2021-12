Top-Talent Ilaix Moriba wird Fußball-Bundesligist RB Leipzig in den ersten Wochen der Rückrunde fehlen. Der 18-Jährige ist am Montag von Guineas Nationaltrainer Kaba Diawara für den Afrika-Cup in Kamerun vom 9. Januar bis 6. Februar nominiert worden.

Der im Sommer für 16 Millionen Euro vom FC Barcelona geholte Mittelfeldspieler war für die U17 und U18 Spaniens aktiv, entschied sich jedoch im Sommer für sein Geburtsland. Neben Moriba wurde auch der Ex-Leipziger Naby Keita nominiert. Guinea trifft bei dem Turnier in der Gruppe B auf den Senegal, Simbabwe und Malawi. Auftaktgegner am 10. Januar (17.00 Uhr) ist Malawi.

Moriba bei RB hinten dran

Für Moriba ist das endlich mal wieder ein Lichtblick. Bei RB Leipzig spielte er in der Hinrunde noch keine Rolle. Bisher stehen erst sechs Spiele (100 Minuten) in seiner Statistik. Dabei sollte Moriba auch die Lücke schließen, die Marcel Sabitzer mit seinem Wechsel zum FC Bayern München hinterlassen hatte. Doch die Anpassung ist offenbar schwerer als gedacht. In Spanien sieht man seinen Wechsel vom FC Barcelona immer noch kritisch. "Es ist absurd, dass Ilaix, der Strategie seines neuen Rogon-Agenten folgend, nicht bei Barça verlängern wollte und den Club seines Lebens verlassen hat. Barça hat verloren und Ilaix hat verloren", schrieb "Mundo Deportivo" vor einigen Wochen.

Medien: Brobbey zieht es zurück zu Ajax