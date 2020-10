Angeführt von Kapitän Uwe Gensheimer starten die deutschen Handballer in die EM-Qualifikation. Zudem nominierte Bundestrainer Alfred Gislason am Montag 20 weitere Spieler - darunter auch Moritz Preuss vom SC Magdeburg und Philipp Weber vom SC DHfK Leipzig - für die erste Etappe der Quali mit Spielen gegen Bosnien- Herzegowina (5.11.) und drei Tage später in Estland.