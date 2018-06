Damit kassierte das Team von USV-Trainerin Katja Greulich seine 16. Saisonniederlage. Noch nie konnte Jena beim MSV gewinnen. In den ersten 45 Minuten ergaben sich auf beiden Seiten nur wenige Tormöglichkeiten. Den entscheidenden Treffer für die "Zebras" erzielte Geldona Morina in der 88. Minute. Zwei Minuten zuvor hatte Annalena Rieke freistehend die USV-Führung verpasst. Sie traf den Pfosten. Weil der 1. FC Köln am letzten Spieltag in Wolfsburg punktete (0:0), rutschte Jena noch auf den letzten Tabellenrang ab.

USV-Kapitänin Susann Utes (Archiv). Bildrechte: IMAGO