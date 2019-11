Die Abwehrsorgen beim aktuellen Bundesliga-Zweiten RB Leipzig werden größer. Wie die Sachsen am Montag (11. November) mitteilten, hat sich Nordi Mukiele am Samstag beim 4:2 bei Hertha BSC einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Der frühere französische U21-Nationalspieler ist damit der vierte Verteidiger, der bei RB verletzt ausfällt.



Neben dem 22-Jährigen sind derzeit Kapitän Willi Orban (Kniereizung), Innenverteidiger Ibrahima Konaté und Nationalspieler Marcel Halstenberg (beide Faserriss) angeschlagen. Allerdings könnte das Quartett bei optimalem Heilungsverlauf nach der Länderspielpause wieder komplett zur Verfügung stehen. Mukiele kommt in der laufenden Saison bislang auf acht Bundesliga-Einsätze, in denen er je ein Tor und eine Vorlage beim 8:0-Kantersieg gegen Mainz beisteuerte, sowie auf vier Spiele in der Champions League.