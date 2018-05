Allein die finanziellen Folgen des Abstiegs sind gravierend. 100.000 Euro fallen an Sponsoring durch die Liga (Allianz) weg, die Zuschüsse des Deutschen Fußball-Bundes sinken von 180.000 in der 1. Liga auf jetzt 40.000 Euro. Dazu kommen noch mehr als 100.000 Euro Verbindlichkeiten, die derzeit durch einen laufenden Kredit des belgischen Geschäftsmannes Roland Duchatelet aufgefangen werden. "Die Konsequenz des Abstieges wird sein, dass wird den Etat mehr als halbieren müssen. Wir werden 350.000 statt 750.000 Euro zur Verfügung haben. Wir standen finanziell nie richtig gut da, sind es den Sponsoren und vielen Mitgliedern aber schuldig, solide zu wirtschaften", so Roß.

Sportlich wird es wohl oder übel einen kompletten Neuanfang geben müssen. Immerhin will Kapitänin Susann Utes den bitteren Gang in Liga zwei wohl mitgehen. Trainerin Katja Greulich selbst blickt auf eine schwache Saisonbilanz. Seit November 2016 ist sie für die Bundesliga-Mannschaft verantwortlich, holte nach dem glücklichen Klassenerhalt 2017 in der ablaufenden Saison ganze zehn Punkte, bei 55 Gegentoren. Ihr Vertrag endet mit dem Abstieg am Saisonende und wird auch nicht verlängert. "Sie könnten wir uns in der zweiten Bundesliga ohnehin nicht leisten. Die Entscheidung über einen neuen Trainer ist aber noch nicht gefallen."