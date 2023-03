Das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach war gerade abgepfiffen, da steuerte Max Eberl die Kabine der Gastmannschaft an. Was der Sportgeschäftsführer von RB Leipzig den Spielern seines ehemaligen Vereins gesagt habe, wollten Journalisten auf der Pressekonferenz von Daniel Farke wissen. "Kann ich gar nicht sagen. Ich war nicht da", entgegnete der Gladbacher Trainer: "Aber ich werde die Jungs gleich mal fragen."

Mit 3:0 hatte der Champions-League-Achtelfinalist die "Fohlen" bezwungen. Damit wahrte RB seine gute Ausgangsposition im Kampf um den erneuten Einzug in die Königsklasse. Doch neben allem Sportlichen stand am Samstag auch der Umgang der Borussia-Fans mit Eberls einstigem Rücktritt in Mönchengladbach und dessen Wechsel zu dem von ihnen verhassten "Kommerzklub" im Fokus.