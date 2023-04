Nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge sind bei RB Leipzig die Saisonziele massiv in Gefahr. Das auch in dieser Höhe völlig verdiente 0:3 gegen den FSV Mainz bringt nach dem Aus in der Champions League nun auch die erneute Teilnahme an der Königsklasse in Gefahr. Als Fünfter fehlen derzeit zwei Zähler zum wichtigen vierten Platz – das aber nur, weil der SC Freiburg (beim 1:1 gegen Hertha BSC) zum wiederholten Mal kurz vor Schluss Punkte verdaddelte. Und am kommenden Mittwoch steht das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund an, wo RB Leipzig einen Titel zu verteidigen hat.