Rose ärgerte sich indes über die vertane Chance, Borussia Dortmund in der Tabelle zu distanzieren. "Das war in allen Belangen nicht gut gemacht", sagte er. Viel Zeit zum Ärgern bleibt nicht, am Dienstag muss RB in der Champions League bei Celtic Glasgow bestehen. "Wir müssen uns schnell und gut regenerieren", so Rose und weiter: "Am Dienstag müssen wir es besser machen, wenn wir eine Chance auf Punkte haben wollen."