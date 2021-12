In der wegen der sächsischen Corona-Schutzverordnung erneut zuschauerlosen Arena hatten die Leipziger keine Mühe. Josko Gvardiol (21.) mit seinem ersten Tor im RB-Trikot, der auffällige André Silva (33.), der bärenstarke Christopher Nkunku (90.+1) und Benjamin Henrichs (90.+4) mit seinem ersten Bundesliga-Tor überhaupt erzielten die Treffer. Das Gäste-Tor von Ramy Bensebaini (88.) sorgte nur kurzzeitig für Spannung. Tedesco hatte sich für eine Dreier-Abwehrkette entschieden, in die Willi Orban nach seiner Corona-Erkrankung zurückkehrte. Dadurch war Angelino auf der linken Seite frei für offensivere Aufgaben, unterstützt von Kampl.

Den Borussen merkte man den Knacks an, den die letzten Auftritte und Ergebnisse hinterlassen haben. Unkonzentriert waren sie in der Abwehr, weitgehend harmlos im Angriff. Kapitän Lars Stindl sprach danach von "fehlender Konkurrenzfähigkeit" vor der Pause. Entsprechend ist die RB-Gala mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Gladbach, das Team, das vor einem Jahr noch das Achtelfinale der Champions League erreicht hatte, ist derzeit nur ein Schatten seiner selbst.

Die zweite Halbzeit sah zumindest engagiertere Gäste, auch, weil sich RB weiter zurückzog und auf Konter spielen wollte. In der 52. Minute musste das dritte Tor fallen. Sommer vertändelte vor dem Strafraum den Ball gegen Nkunku, der Silva bediente. Doch der Portugiese traf das leere Tor nicht, sondern nur die Latte. "Das ist für ihn extrem bitter. Aber er hat sein Tor gemacht und wird auch weiter Tore schießen. Da gibts keine Kritik", sagte Kampl. Nach einer Stunde verflachte die Partie. RB wollte nicht mehr tun als nötig, Mönchengladbach konnte nicht. So hatte Tedesco bei seinem Einstand einen eigentlich geruhsamen Nachmittag, bei dem der Sieg nur in der Schlussphase durch den Anschlusstreffer von Bensebaini kurzzeitig in Gefahr geriet.