Nach dem insgesamt schwachen Auftritt gegen den Außenseiter sieht der Cheftrainer vor allem im taktischen Bereich enorme Rückschritte. "Ich wollte jeden in seiner perfekten Position, das bedeutet 4-2-2-2 mit zwei Mittelstürmern. Aber spätestens nach dem 0:2 wusste ich, es funktioniert so nicht, wir müssen wieder in die Dreierkette zurück. Das war nicht zum ersten Mal in der Saison so, weil wir es nicht schaffen, uns reinzuarbeiten", haderte er mit seinem ursprünglich mal funktionierenden System.