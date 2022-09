Das Spiel der Leipziger bei der Borussia war tatsächlich ein Rückfall in alte Muster. In Muster, die man in Leipzig mit dem Trainerwechsel von Domenico Tedesco zu Marco Rose überwinden wollte. RBL, das zuletzt gegen Dortmund und auch bei Real Madrid mitreißende Auftritte zeigte, bot ausgerechnet an der alten Wirkungsstätte von RBL-Coach Marco Rose einen blutleeren, harmlosen und kraftlosen Auftritt. Die Borussia gewann mehr Zweikämpfe, war laufstärker, hatte die besseren Chancen und hätte sogar noch höher als 3:0 gewinnen können.

Ein Gesicht der sportlichen Krise bei RB ist Christopher Nkunku: Der Franzose, in der vergangenen Saison noch beste Bundesliga-Spieler, durchschreitet gerade ein Formtief. An der Seite von Angreifer Timo Werner kann er seine Stärken in der Balleroberung und am Ball nicht zur Geltung bringen. Am Samstag stellte Rose Andre Silva neben Nkunku – doch auch das half nicht. Die Elf vom Niederrhein meldete den besten RB-Torschützen der vergangenen Saison fast komplett ab. Zwei Torchancen hatte Nkunku trotzdem, diese vergab er aber wie schon am Mittwoch bei Real Madrid. Die Zahlen der Nkunku-Krise: Seit fünf Spielen erzielte der Offensivspieler kein Tor, hatte kein Assist. Stattdessen standen in Nkunkus Statistik in Gladbach 58 Ballverluste und eine Zweikampfquote von nur 34 Prozent.