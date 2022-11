Christian Streich ist ein ehrlicher Mensch. Ob politische, gesellschaftliche oder rein sportliche Themen – der Trainer des SC Freiburg hat eine klare Meinung und tut diese auch kund, wenn er es für notwendig hält. Am Mittwochabend tat er das. "Damit das gleich klar ist: Der Sieg von Leipzig ist absolut verdient", sagte Streich im Anschluss an die 1:3-Niederlage seiner Freiburger in Leipzig. "Zum jetzigen Zeitpunkt gegen Leipzig zu spielen, in dieser Verfassung, ist der maximal schwierigste Zeitpunkt."