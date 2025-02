Dieses Mal stimmte die Einstellung. Vor der Pause kam St. Pauli durch Noah Weißhaupts Lattentreffer fast zum Anschluss, doch RB erholte sich von dem Schreck und blieb weiter variabel in der Spielanlage. Erst der Platzverweis für Orban drohte das Spiel noch einmal zu kippen. Vorausgegangen war ein schlampiges Aufbauspiel - nicht das erste Mal in dieser Saison. "Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, dass wir uns selbst durch einen einfachen Fehler wieder in so eine Situation bringen", haderte Rose. "Das sind die Dinge, an denen wir weiter arbeiten müssen."