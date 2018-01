Erwähnt werden muss aber noch eine vierte Personalie: Konrad Laimer. Der 20-Jährige war im Sommer von Salzburg nach Leipzig gewechselt, konnte sich im bei RB gut besetzten defensiven Mittelfeld aber nicht in den Vordergrund spielen. Das Überraschende: In seinem gerade mal zweiten Spiel über die volle Distanz wurde er als Rechtsverteidiger eingesetzt. Diesen für ihn quasi völlig neuen Job ( siehe Interview ) erledigte der Österreicher sehr solide. Nun könnte man ihm durchaus den Gegentreffer zum 1:1 (Naldo/55.) ankreiden. Zudem sind seine Statistikwerte vom Spiel allenfalls durchschnittlich. Aber Laimer steigerte sich nach der Pause deutlich. Und sein Ballgewinn und der Doppelpass vor dem 2:1 (Werner/69.) waren vom Feinsten.

Die Idee, Laimer für den außer Form spielenden Lukas Klostermann einzusetzen, war Hasenhüttl nicht erst in der Winterpause gekommen. "Ich habe das schon ein paar Mal im Kopf gehabt. Aber ich kann natürlich während so einer intensiven Phase wie im Herbst nichts aus dem Hut zaubern, was ich nicht trainiert habe", erklärte der Trainer nach der Partie. Die zwei Wochen Training in der Winterpause habe man genutzt, Laimer auf diesen etwas anderen Einsatz vorzubereiten. Mit annehmbarem Erfolg. Wir können gespannt sein, wie es in einer Woche in Freiburg läuft. Da allerdings könnte Laimer schon wieder ins Mittelfeld rücken, denn nach Keitas fünfter Gelber Karte klafft dort ein großes Loch.