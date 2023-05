Der Ex-Leipziger Joshua Kimmich wirkte äußerlich ruhig und sachlich. Im 28-Jährigen brodelte es jedoch. "Soll ich hier vor der Kamera ausrasten? Das werden Sie nicht erleben", sagte er nach dem Spiel, ehe er ergänzte, "in der Kabine und zu Hause dann vielleicht schon." Borussia Dortmund könnte die noch einen Punkt und 17 Tore besseren Bayern am Sonntag mit einem Sieg beim FC Augsburg vor dem letzten Spieltag an der Tabellenspitze ablösen.