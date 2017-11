Die Partie begann für den Vizemeister mit dem frühen Treffer von Timo Werner eigentlich optimal. RB bestimmte bis zur 35. Minute die Partie, setzte immer wieder Nadelstiche und ließ defensiv nichts anbrennen. Doch in den letzten Minuten vor der Pause ließ das hohe Anlaufen nach, die Aggressivität fehlte und das Mittelfeld bekam die offenen Räume nicht mehr geschlossen. Die Folge: Leverkusen kam besser in die Partie und hatte durch Brandt die größte Chance auf den Ausgleich. Unmittelbar vor dem Pausentee verlor Keita bei einem Konterversuch den Ball, blieb liegen und hoffte darauf, dass die Gastgeber den Ball ins Aus spielen würden. Doch die Leverkusener schalteten sofort um, überrumpelten die passiv spielenden Leipziger und erzielten den verdienten Ausgleichstreffer. RB-Kapitän Willi Orban zeigte sich nach dem Spiel verärgert: "Leverkusen wollte ins Aus spielen, hat es dann aber doch nicht gemacht. Ich sehe uns aber auch in der Verantwortung, wir müssen in der Situation einfach normal weiter verteidigen." Sein Teamkollege Kevin Kampl pflichtete ihm bei: "Wir müssen uns das selbst ankreiden. Wir dürfen da nicht passiv werden und uns um andere Dinge kümmern."

Die zweite Halbzeit begann wie die Erste mit einem frühen Elfmeter für Leipzig und der erneuten Führung. Hinzu kam diesmal sogar noch ein Platzverweis für den erst zur Pause eingewechselten Henrichs. 60 Minuten in Überzahl und dazu auswärts noch in Führung, dass sollte doch für die drei Punkte reichen, oder? Pustekuchen. In der Folge dominierte (!) Leverkusen (!) in Unterzahl (!) die Partie nach Belieben und hatte zahlreiche Einschussmöglichkeiten. RB verlor komplett den Faden, war zu unruhig und hektisch im Spielaufbau. Das Pressing lief regelmäßig ins Leere und somit drückte die Werkself die Leipziger tief in die eigene Hälfte. Mittelfeldspieler Diego Demme mit der treffenden Analyse: "Leverkusen hat in Unterzahl viel Druck gemacht und wir haben die eigenen Konter nicht gut ausgespielt. Wir sind nicht gut angelaufen. Leverkusen konnte sich so immer wieder lösen und hat geschickt die Seiten verlagert. Auf den Außen hatten sie sehr starke und schnelle Spieler, so dass sie uns Schwierigkeiten bereitet haben." Innenverteidiger Orban verwies zudem auf die eigenen Schwächen: "Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir gerade in Überzahl mit dem Ball nicht gut gespielt haben. Da müssen wir viel souveräner herunterspielen und auch mit Seitenverlagerungen arbeiten. Wir haben es stattdessen immer wieder über eine Seite mit dem Kopf durch die Wand probiert. Es war zu naiv."