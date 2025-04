Es war bei weitem nicht alles Gold, was glänzte, aber es war erfolgreich. Der 3:1-Sieg von RB Leipzig am Samstag gegen die TSG Hoffenheim bescherte Zsolt Löw und dessen rechter Hand, Peter Krawietz, ein gelungenes Debüt in der Bundesliga. Weil die Konkurrenz (Frankfurt verlor 0:2 in Bremen, Mainz spielte nur 1:1 gegen Kiel, Freiburg kassierte ein 1:4 gegen Dortmund) patzte, ist RB im Kampf um die Champions League ein großer Gewinner des 28. Spieltages. Die Leipziger haben sich der Königsklasse aktuell wieder bis auf einen Punkt angenähert.