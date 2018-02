Frage: Obwohl einige RB-Fangruppierungen vor dem Spiel zum Boykott der Partie aufgerufen haben, sind ca. 600 Fans mit nach Frankfurt gereist. Wieso hast Du an einem Montag die stundenlange Busfahrt auf Dich genommen?

Carolin Trommer: Ich konnte es auf Grund von Schichtarbeit besser einrichten als so manche Partie am Wochenende, zudem ist es immer ein Highlight für mich, die Mannschaft auswärts zu unterstützen. Ich hatte die Tickets für Spiel und Bus bereits, als ich die Nachricht erhielt, dass die Mannschaft die Busfahrt aus der Mannschaftskasse spendieren würde. Das hat mir gezeigt, dass die Spieler unseren Support auswärts schätzen. Das gesparte Geld habe ich übrigens gespendet.

Ich kann gut nachvollziehen, dass die Ansetzung von Bundesliga-Partien unter der Woche und vor allem spätabends für die breite Masse der Fans ein Problem darstellt. Das gilt wahrscheinlich besonders, wenn man wie wir auch noch etwa zehn Stunden Busfahrt addieren muss. Auch wenn man die Zeit dafür irgendwie freigemacht hat, ist man wahrscheinlich nicht so richtig bei der Sache. Fußball ist für viele Fans eben auch Entspannung und Abschalten vom Alltag. Das geht etwas verloren.

Stichwort kreativer Protest: Die Frankfurter durften unmittelbar vor Spielbeginn ihre Protest-Banner über die Werbebanden am Spielfeldrand hängen, nutzten Trillerpfeifen während des Leipziger Ballbesitzes und feuerten Tennisbälle zu Beginn der zweiten Halbzeit auf den Rasen. Ist das die richtige Form des Protestes?

Protest ist für mich zumindest dann sinnvoll, wenn er die Message transportiert. Über die meisten Banner mussten wir im Block selbst etwas schmunzeln. Das mehr oder weniger kontrollierte Betreten des Innenraumes durch Fangruppen finde ich fragwürdig. Es stört die Abläufe und war für mich nicht nötig, um Kritik am DFB anzubringen. Stattdessen hatte man das Gefühl, es ging darum, zu stören und die Ultra-Muskeln spielen zu lassen. Pfiffe im Stadion, auch mit Trillerpfeifen finde ich ein legitimes Mittel, seinen Emotionen Ausdruck zu verleihen. Wir haben da ja bereits Erfahrungen in der Türkei bei Besiktas Istanbul gesammelt. Das werfen von Gegenständen, egal ob Tennisball, Bierbecher oder Feuerzeug, ist für mich indiskutabel.

Also hätte RB-Coach Ralph Hasenhüttl weniger rotieren sollen? Generell hat man den Eindruck, dass RB mit körperlich robusten Mannschaften Schwierigkeiten hat, oder?

Ein Spiel gegen die Eintracht ist immer körperbetont, nicht umsonst führen sie die Foul-Hitliste an. Ich hätte mir deshalb etwas mehr Bundesliga-Erfahrung in der Startelf gewünscht. Er hätte aber zumindest etwas eher wechseln können. Schön ab Mitte der ersten Halbzeit wurden die Zuspiele immer ungenauer und die Übersicht ging verloren. Das Resultat daraus sind zwei Gegentore in vierminütigem Abstand. Da muss man zeitnah reagieren.