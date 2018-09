Langeweile gibt es bei RB Leipzig derzeit nicht. Die Punktausbeute in der Bundesliga ist nach zwei Partien zwar überschaubar, aber der Unterhaltungswert der RB-Spiele ist wirklich enorm. Nach der Partie in Dortmund (1:4) und der Europa-League-Quali gegen Sorja Luhansk (3:2) schraubten Timo Werner & Co. auch den Schauwert der Partie gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) mächtig hoch. Viel Tempo, viele Chancen auf beiden Seiten, rassige Zweikämpfe und Spannung bis zum Schluss - für neutrale Zuschauer war es ein Fest.

Es ist zum Verzweifeln: Strippenzieher Emil Forsberg verhedderte sich zu oft. Bildrechte: IMAGO Aus Leipziger Sicht betrachtet fällt die Bilanz allerdings nicht ganz so gut aus: Gegen den Aufsteiger vom Rhein waren jedenfalls drei Punkte und nicht nur einer fest eingeplant. Hinzu kamen unfassbare Aussetzer in der Abwehr, viel zu viele gegnerische Chancen, wieder fehlende Effizienz im Angriff und das Ganze dann auch noch in einem erneut nicht ausverkauften Stadion (34.975 Zuschauer), was eines Bundesliga-Heimauftakts schlichtweg unwürdig ist. Wären das punktuelle Probleme, könnte man hinter dem 1:1 einfach einen Haken machen. Sie sind es aber nicht.

Transferperiode verpatzt?

Dass sich sein Team gegen Düsseldorf schwer getan tat, in einen Spielrhythmus zu kommen, verteidigte Ralf Rangnick hinterher als "nachvollziehbar nach dem sehr intensiven Spiel am Donnerstag". Nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen muss also schon die Mehrfachbelastung als Erklärung herhalten. Womit wir bei RB Leipzigs großem Problem wären: Der Kader ist mit nur 18 Spielern zu klein. Viel zu klein, beachtet man Rangnicks Eingeständnis, einige seiner Schützlinge würden immer noch ihrer Normalform hinterherrennen. Es fehlt an Alternativen.

Seine Rückkehr auf den Trainerstuhl hatte sich Ralf Rangnick anders vorgestellt. Bildrechte: IMAGO Die am Freitag beendete Transferperiode hat so mancher als eine Katastrophe für RB abgetan. Das mag übertrieben sein, schließlich sind die Neuzugänge Matheus Cunha, Marcelo Saracchi und Nordi Mukiele tatsächlich Verstärkungen. Leipzigs Personaldecke vergrößern sie aber nicht genug. Ralf Rangnick kann diesem Umstand durchaus Positives abgewinnen: "Dieser kleine Kader hat auch Vorteile - jeder wird gebraucht, jeder kann und muss Verantwortung übernehmen." Das mag eine redliche Interpretation des RB-Dilemmas sein, Punkte für die Bundesliga-Tabelle gibt es dafür allerdings nicht.

Nur eine Durststrecke?