Dauerregen, gefühlte 0°C und ein 0:0 als Endergebnis haben die Bundesliga-Partie RB Leipzig gegen Schalke 04 in ein Spiel zum Vergessen gemacht. Zumindest für einige Zuschauer. Offene Fragen gab es nach den teilweise recht zähen 90 Minuten natürlich trotzdem. Allen voran die eine, die nach jedem Unentschieden im Raum steht: Punktgewinn oder Punktverlust? Bei der Antwort hilft oft ein Blick auf die Tabelle. Fragt sich nur, welche? Nach der vom 8. Spieltag trafen am Sonntagnachmittag die aktuellen Nummern 5 und 16 aufeinander. Klare Sache also. Die Tabelle der Vorsaison allerdings erinnert daran, dass hier immerhin der Vizemeister zu Gast war.

Auf letzteres verwies auch Ralf Rangnick: "Schalke spielt in der Champions League", betonte der RB-Trainer. Mit nur sieben Punkten stehe sein ehemaliger Klub zwar gerade in der unteren Tabellenregion, dort habe die Mannschaft aber nichts zu suchen, "und da wird sie am Schluss auch nicht stehen". Er habe außerdem „ein 0:0 der besseren Sorte“ gesehen. Auch für Kapitän Willi Orban war das Glas eher halbvoll. "Wir haben sehr gut verteidigt und keinen Schuss aufs Tor zugelassen", bilanzierte der 25-Jährige und verwies so auf den Erfolg seines Mannschaftsteils, der Abwehr. Bildrechte: Picture Point

Eine Null und eine Eins mit Sternchen

Die Abwehr steht tatsächlich gerade glänzend da: Mit dem Schalke-Spiel blieb RB Leipzig bereits zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor. An so eine positive Abwehrbilanz war vor ein paar Wochen nicht zu denken. Dass es in der Defensive inzwischen prächtig läuft, liegt nicht zuletzt an Dayot Upamecano. Der 20-jährige französische Innenverteidiger ist seine im Sommer angefutterten Pfunde wieder los, inzwischen wieder pfeilschnell unterwegs und auch in Sachen Konzentration zurück auf Topniveau.

Okay, "Upa" hatte in der 28. Minute seinen Gegenspieler Embolo nach einer Ecke völlig frei köpfen lassen und war damit für Schalkes beste Chance des Spiels verantwortlich. Aber diesen einen Aussetzer kann man getrost außen vor lassen, denn zu der besagten Ecke war es ja auch nur deshalb gekommen, weil Upamecano zuvor gegen Nastasic das sichere 0:1 verhindert hatte.

"Offensiv gute Szenen" vs. Statistik

Das aktuelle Sorgenkind ist eher die Offensive. "Wir waren im letzten Drittel nicht konsequent genug", formulierte es Kapitän Orban relativ sanft. Allerdings waren durch den Ausfall von Emil Forsberg und das Schonen von "Dauerläufer" Kevin Kampl gegen Schalke von vorn herein keine Wunderdinge zu erwarten gewesen. Zuckerpässen in die Spitze gleich gar nicht. An Schalkes Fehlpassquote von 45 (!) Prozent kam RB zwar nicht heran, aber was das letzte Zuspiel betrifft, waren die Leipziger mit den Königsblauen durchaus auf Augenhöhe.

Yussuf Poulsen sah allerdings das anders. Auf die Qualität der finalen Pässe angesprochen, reagierte er verwundert. Die Fragen würden so klingen, "als ob wir ein schlechtes Spiel abgeliefert haben. Ich fand es eigentlich ganz gut." Es habe "auch offensiv gute Szenen" gegeben. Deren Zahl hielt sich aber in Grenzen. Ein Indiz dafür ist zum Beispiel, dass Schalke-Keeper Alexander Nübel keinen einzigen Schuss parieren musste. Und einem Torerfolg war Leipzig am nächsten, als sich Nübel den Ball beinahe selbst in den Kasten geboxt hatte. Bildrechte: Picture Point

Kampf dem Schwarzmarkt

Keineswegs nur halbvoll war diesmal übrigens das RB-Arena. Mit 41.939 Zuschauern war das ehemalige Zentralstadion vielmehr komplett ausverkauft. Zum ersten Mal in dieser bereits zehn Heimspiele alten Saison. Der Name „Schalke 04“ zieht halt. Karten für das Duell gab es seit Wochen nur noch überteuert auf dem Schwarzmarkt a.k.a. „Ticket-Zweitmarkt-Plattformen“. Und die will RB Leipzig jetzt offenbar austrocknen.