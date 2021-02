Mangelnde Motivation kann man José Ángel Esmorís Tasende, kurz Angelino, wahrlich nicht vorwerfen. Ob auf oder neben dem Platz: Der spanische Außenbahnspieler in Diensten von RB Leipzig gibt stets 100 Prozent. Erst vor wenigen Tagen trat der 24-Jährige verbal gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Manchester City und dessen Trainer Pep Guardiola nach und bemängelte fehlendes Vertrauen und zu wenig Einsatzzeit.

Darüber kann sich Angelino bei RB Leipzig nicht beschweren. Der quirlige Spanier kann zu Recht als Dauerbrenner bezeichnet werden, verpasste in dieser Bundesliga-Saison verletzungsbedingt erst zwei Partien und hat so etwas wie ein Startelf-Abo auf dem linken Flügel. Angelino will, laut eigener Aussage, "immer spielen" und unterstrich seine Forderung am Samstag auf, nun ja, interessante Art und Weise.

Eine knappe Stunde vor dem Anpfiff am Samstag ließ RB Leipzig via Twitter verlauten, dass Angelino aufgrund von Muskelbeschwerden nicht im Kader gegen Borussia Mönchengladbach stehen wird. Die Reaktion des Spaniers folgte prompt: "No muscle issue, I'm fit" ("Kein muskuläres Problem, ich bin fit"), twittere Angelino höchstpersönlich unter der Nachricht des Vereins – und löschte seine Bemerkung wenig später wieder. Bildrechte: Twitter

Verständlich, dass solch eine Reaktion für allerlei Verwunderung während und auch nach dem Spiel sorgte. RB-Trainer Julian Nagelsmann wollte die Aktion zwar nicht zu hoch hängen, kündigte aber eine Aufarbeitung der Geschehnisse an. "Natürlich werden wir das mit ihm besprechen. Dass das vielleicht nicht das Cleverste ist, ist natürlich auch klar", betonte Nagelsmann nach dem Abpfiff. Allzu böse wollte Leipzigs Fußballlehrer seinem Schützling aber nicht sein. "Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich ihn für solche Aktionen auch extrem mag, weil er einfach immer spielen will."

Nagelsmann: "Da gibt es clevere Lösungen"

Fakt ist, dass Angelinos Muskelverletzung keinesfalls eine Erfindung des Vereins war. Sie ist zwar "klein", so Nagelsmann, aber "wir haben ihm das auch auf dem MRT-Bild gezeigt." Dennoch konnte der RB-Trainer die Aktion seines Spielers ein Stück weit nachvollziehen. "Er ist so emotional. Es nervt ihn, dass er ein Spiel aussetzen muss oder vielleicht noch eins, das wissen wir jetzt noch nicht." Einen Denkzettel, da ist sich Nagelsmann sicher, wird Angelino aus der ganzen Sache aber mitnehmen. "Da wird er sicherlich nochmal drüber nachdenken, das hat er jetzt, glaub' ich auch, in dem er es gelöscht hat. Da gibt es cleverere Lösungen", meinte Nagelsmann.

Apropos Motivation. In Sachen Ehrgeiz konnte man dem kompletten Team von RB Leipzig am gestrigen Abend nichts vorwerfen. Gegen Gladbach lag der Tabellenzweite bereits früh mit 0:2 zurück, ließ sich aber nie hängen. Nach 66 Minuten stand der Ausgleich dank der Treffer von Christopher Nkunku und Yussuf Poulsen zu Buche, ehe Alexander Sörloth in den letzten Sekunden den umjubelten Siegtreffer erzielte. "Der Sieg war hochverdient", wusste auch Nagelsmann. "Die zweite Hälfte war unheimlich stark. Wir haben gepresst und uns stark positioniert." Die Emotionen mussten auch bei RB Leipzigs Yussuf Poulsen nach dem Ausgleichstreffer gegen Gladbach raus. Bildrechte: Picture Point/Roger Petzsche