Vier Punkte Rückstand auf den Tabellenvierten Leverkusen, sechs auf den Zweiten Schalke und von hinten drückt Hoffenheim. Am nächsten Wochenende kommen die Bayern. Gibt es da überhaupt noch Hoffnung? Ja. Zumindest teilweise. Die letzten drei Spiele (inkl. Europa-League) wurden nicht verloren. Das 1:1 gegen Dortmund war in Ordnung, der Sieg gegen St. Petersburg hochverdient und gegen den VfB blieb die Abwehr zumindest das erste Mal seit vier Spielen wieder ohne Gegentor. Die Saison ist mit noch acht zu absolvierenden Partien lang, mit Leverkusen und Hoffenheim müssen auch noch zwei Konkurrenten in Leipzig spielen.

Gelingt am Donnerstag gegen Zenit der Einzug ins Viertelfinale und gegen Bayern ein Punktgewinn, wäre das ein Befreiuungsschlag, der alle Kritiker verstummen lassen würde. Doch wie es im Fußball so ist, kann es auch ganz schnell in die andere Richtung kippen. Und dann ist die Frage, wie kurz die Zündschnur von Ralf Rangnick ist, wenn die ambitionierten Pläne für die kommende Saison in ernsthafter Gefahr sind. Alexander Zorniger musste diese Erfahrung bereits schmerzlich machen.