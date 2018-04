Die zwei Gesichter des Vizemeisters

RB Leipzig hat in der Partie gegen Hannover 96 ein Spiegelbild der bisherigen Saison abgeliefert. Da spielen sie die Gastgeber über 60 Minuten an die Wand, lassen kaum Torchancen zu und führen hochverdient mit 2:0. Die Partie ist scheinbar gelaufen. Doch von einem auf den anderen Moment ist die Mannschaft nicht wiederzuerkennen, kann keinen Ball mehr behaupten und hat in der Defensive mehr Löcher aufzuweisen als ein Schweizer Käse. Beispiele gefällig? Innerhalb der ersten 60 Minuten sprach die Torschussstatistik mit 11:2 für Leipzig, danach drehte sich die Angelegenheit zu einem 4:11 in nur 30 Minuten! Elf zugelassene Torabschlüsse in einer halben Stunde, so viele lassen sie sonst selbst über 90 Minuten kaum zu. Der Ballbesitz fiel bis zum Abpfiff von knapp 67 Prozent auf nur noch 55 Prozent, am Ende hatte Hannover sogar die Zweikampfquote mit knapp 56 Prozent für sich entscheiden können, obwohl sie in der ersten Halbzeit fast gar keine Gegenwehr lieferten. Wie konnte das passieren?

RB in der 2. Halbzeit zu leichtsinnig?

Die Spieler lieferten nach der Partie unterschiedliche Erklärungsansätze. Kapitän Willi Orban entschied sich für folgende Variante: "Wir haben die Coolness verloren, die wir in der ersten Halbzeit vielleicht zu viel hatten. Wir konnten den Ball nicht mehr halten und somit gab es keine Entlastung mehr." Der eingewechselte Yussuf Poulsen monierte die eigene Überheblichkeit: "Wir waren zu leichtsinnig. Wir dachten, die zweite Halbzeit würde genauso easy weitergehen wie die Erste." Abwehrspieler Konrad Laimer wies auf eigene Unzulänglichkeiten hin: "Wir müssen nach dem 3:1 schlauer spielen. Es war ein Fehler von uns, so viele Freistöße und Ecken zuzulassen, wo Hannover doch viele kopfballstarke Spieler hat."

In der von Poulsen angedeuteten "Larifari-Einstellung" setzte auch Sportdirektor Ralf Rangnick an, um die letzten 30 Minuten zu erklären: "Wir waren eigentlich die klar bessere Mannschaft und dann ist es schon so, dass sich die Mannschaft in der eigenen Spielweise gefällt. Das war auch nicht das erste Mal so." War es in der Tat nicht. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln Ende Februar zeigten die Leipziger ebenfalls zwei völlig verschiedene Gesichter, am Ende verloren sie die Partie noch, obwohl es zur Halbzeit mindestens hätte 3:0 stehen müssen. Genau diese Gier nach dem zweiten und dritten Tor, die frühzeitige Entscheidung zu suchen, die Entschlossenheit und Effektivität beim Abschluss fehlt den Leipzigern bislang. In der aktuellen Spielzeit konnten erst sieben Partien mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen werden, in allen anderen 33 Spielen brauchten die RB-Fans Herztabletten und Baldrian. Bildrechte: IMAGO

"Solange wir gewissen, ist mir das egal"