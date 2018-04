Bildrechte: Picture Point

Passive 1. Halbzeit - alles nur Taktik

33:43 - so lautete die Anzahl der absolvierten Saisonspiele beider Teams vor der Partie. Während Bremen bereits letzten Freitag in der Bundesliga spielte und somit neun Tage Vorbereitungszeit auf die Begegnung hatte, absolvierten die Leipziger gleich drei Spiele innerhalb der letzten sechs Tage. Erst am Freitag kam die Mannschaft aus Marseille wieder, bereits am Samstag flog sie weiter nach Bremen. Vor diesem Hintergrund entschied sich RB-Coach Ralph Hasenhüttl bewusst, seine Männer in den ersten 45 Minuten defensiver und passiver spielen zu lassen - wohlwissend, dass seine Jungs ein offenes Spiel über 90 Minuten nicht durchgehalten hätten. RB-Trainer Ralph Hasenhüttl in Bremen. Bildrechte: Picture Point

Kevin Kampl erklärte nach der Partie: "Es ist sehr anstrengend, auf diesem hohen Niveau aller drei Tage zu spielen, das ist alles nicht so einfach. Man kann nicht über 90 Minuten marschieren, dass muss man sich das einteilen." Nach zuletzt neun Gegentoren in den letzten zwei Spielen hatte die defensive Stabilität Vorrang, auch wenn das mit dem 0:1 zur Pause eher suboptimal gelang. Dennoch: Die passive, abwartende Spielweise in der 1. Halbzeit ermöglichte es der Mannschaft, nach dem Pausentee neu anzugreifen und mit letzter Kraft ein Remis zu erkämpfen.

Hoffnungsträger Lookman?

Einen wesentlichen Anteil am Ergebnis hatte die englische Leihgabe Ademola Lookman, der nach seinem Treffer in Gladbach in Bremen sein zweites Saisontor erzielte. Mit seiner jugendlichen Unbekümmertheit und seinen technischen Fähigkeiten belebte er das so träge Offensivspiel immens. "Er kam raus und war sinnbildlich für unsere Leistung nach der Pause. Er hatte einen guten Zug zum Tor und hat viel probiert, zudem das wichtige 1:1 gemacht", lobte ihn Kapitän Willi Orban nach Spielende. Der 20-jährige Offensivspieler kam trotz Doppelbelastung in den letzten Monaten selten zum Einsatz, da er in der Europa-League nicht spielberechtigt war und in der Liga nicht an Forsberg, Bruma und Sabitzer vorbeikam. Doch durch die Verletzung und das Saisonaus von Sabitzer könnte seine Chance auf mehr Spielzeit gekommen sein. Ademola Lookman erzielte das 1:1 gegen Bremen. Bildrechte: Picture Point

Sportdirektor Ralf Rangnick war jedenfalls begeistert von seinem Winter-Transfer: "Seine Leistung hat mir richtig gut gefallen. Er hat gezeigt, dass es alles andere als eine Last-Minute-Notlösung war." Und wie stehen die Chancen auf einen Verbleib von Lookman? "Wenn es nur nach uns ginge, wüsste ich die Antwort schon. Aber das geht es nicht. Wir haben keine Klausel im Vertrag und die Frage nach der Weiterbeschäftigung stellt sich erst am Saisonende, wenn klar ist, was in Everton passiert. Vielleicht gibts dort bald einen neuen Sportdirektor und einen anderen Trainer. Aktuell lässt sich die Frage nach der Zukunft von Lookman nicht seriös beantworten", so Rangnick weiter. Lookman selbst wich der Frage nach seiner Zukunft übrigens aus und meinte lediglich, dass er sich aktuell nicht damit beschäftigen würde sondern den Fokus auf die nächsten Spiele legt."

Vier Endspiele für die Champions-League

Apropos nächste Spiele. Wenn das bittere Ausscheiden in der Europa-League etwas Gutes hatte, dann das, dass sich RB Leipzig ab sofort eine ganze Woche auf das jeweils nächste Spiel vorbereiten kann. Mit Hoffenheim kommt am Wochenende ein direkter Konkurrent nach Leipzig, danach geht es zu den abstiegsbedrohten Mainzern bevor mit Wolfsburg das letzte Heimspiel wartet. Am 34. Spieltag steigt das Saisonfinale in Berlin. Willi Orban freut sich auf die Pause: "Wir können uns jetzt normal eine Woche auf die Partie vorbereiten, das tut uns sehr gut. Es ist Fakt, dass man mental und körperlich frischer ist". RB-Sportdirektor Ralf Rangnick. (Archiv) Bildrechte: IMAGO