Deutschlands beste Fußballtalente kommen nach Sachsen. Am Freitag (18 Uhr) testet die deutsche U18-Nationalmannschaft in Eilenburg gegen Frankreich, am Montag (14 Uhr) steigt das gleiche Duell dann in Markranstädt.

"Die beiden Länderspiele gegen Frankreich sind - auch im Juniorenbereich - absolute Gradmesser, uns erwartet ein starker Gegner mit guten Einzelspielern", sagte DFB-Coach Guido Streichsbier. Eine Auge sollten die Fans vor allem auf Mittelstürmer Amine Gouiri haben. Der 18-Jährige stürmt für Olympique Lyon, durfte bereits in der Europa League ran und kam in dieser Saison schon zu fünf Einsätzen in der Lique 1, der französischen Bundesliga. Der Schnee in Eilenburg soll noch bis zum Anpfiff am Freitag beseitigt werden. Bildrechte: FC Eilenburg

Vier Sachsen nominiert - Arp fehlt

Mit Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV hat auch Deutschland einen Spieler des 2000er Jahrgangs, der den Sprung in die Bundesliga bereits geschafft hat. Der Stürmer kämpft mit dem HSV um das Überleben in der Bundesliga und gehört diesmal nicht zum Aufgebot. Streichsbier nominierte für die beiden Spiele aber vier Sachsen. Mit Torhüter Julian Krahl sowie den beiden Mittelfeldspielern Elias Abouchabaka und Erik Majetschak stehen drei Spieler von RB Leipzig im Kader. Für sie werden die beiden Länderspiele in Sachsen genauso ein besonderes Heimspiel wie für den in Dresden geborenen Lars Lukas Mai, der für den FC Bayern München aufläuft.

Majetschak-Brüder tauschen die Rollen

Mittelfeldmann Erik Majetschak kennt sich zumindest als Zuschauer gut im Ilburg-Stadion aus. Sein Bruder Toni kickt seit 2016 in der Oberliga-Mannschaft des FCE. Dieses Mal werden sie die Rollen tauschen. "Ich werde im Stadion sein und drücke Erik und seinem Team natürlich die Daumen", so der 23-jährige Toni vor dem Duell.

Tickets an den Tageskassen

Die deutsche U18-Auswahl gewann zuletzt im Dezember beim Drei-Nationen- Winterturnier in Israel den Sieg vor dem Gastgeber und Serbien. Coach Streichsbier möchte in Eilenburg und Markranstädt vor allem „sehen, wie wir unsere Spielphilosophie auch gegen eine Top-Nation umsetzen. Dabei hoffen wir natürlich, dass uns in Eilenburg und Markranstädt viele Zuschauer unterstützen werden.“ Tickets gibt es im Vorverkauf u.a. direkt bei den gastgebenden Vereinen oder an den Spieltagen an den Tageskassen, diese öffnen zwei Stunden vor dem Anpfiff.