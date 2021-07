Bei Bundesligist RB Leipzig kann Nachwuchsspieler Ben Klefisch auf seine ersten Bundesliga-Einsätze in der anstehenden Saison hoffen. Der 18-Jährige, der bisher in der U19 von RBL kickte, erhielt einen Lizenzspielervertrag bei den Leipzigern. Wie der Verein am Donnerstag (08.07.2021) mitteilte, läuft der Kontrakt bis 2024.