In der vergangenen Spielzeit kam der Linksaußen in der Leipziger U19 in der Bundesliga Nord/Nordost zum Einsatz und erzielte sieben Treffer. In der Rückrunde nahm Ibrahimi zudem regelmäßig am Trainingsbetrieb der Leipziger Profis unter Domenico Tedesco teil. In Braunschwieg freut man sich über den Neuen. "Mehmet ist fußballerisch sehr gut ausgebildet und wird für noch mehr Konkurrenzkampf auf der Position sorgen", sagte Geschäftsführer Peter Vollmann. Ibrahimi wird direkt zur Mannschaft ins Trainingslager im Schwarzwald reisen.