"Absichtliches Verlassen der Coaching-Zone, um zu reklamieren, ist Rot. Das ist Wahnsinn. Dann mache ich maximal 15 Saisonspiele an der Seitenlinie, den Rest schaue ich von oben zu", wird Nagelsmann in der "Bild am Sonntag" (28. Juli) zitiert. Der 32 Jahre alte RB-Trainer befürchtet, dass die Emotionen im Fußball dann ganz verschwinden könnten: "Schon der Videobeweis nimmt Emotionalität weg. Wenn man jetzt noch für jedes Ding Gelb bekommt, dann wird es sehr Schlafwagen-mäßig."