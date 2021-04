Julian Nagelsmann (li.) und Hansi Flick (re.). Bildrechte: IMAGO / ActionPictures

Der 33-jährige Fußballlehrer, der in Landsberg am Lech (Bayern) geboren wurde, dementierte tags darauf am Mitttwoch (14. April) umgehend. "Es gab und gibt keine Gespräche", sagte Nagelsmann, der bei RB einen Vertrag bis 2023 hat. Auch seine Berater hätten keinen Kontakt zum Rekordmeister gehabt, andernfalls wüsste er davon: "Sie sind nicht autark unterwegs, sondern machen Dinge, die ich vorgebe." Er wisse nicht, woher Matthäus die Informationen habe, so Nagelsmann.



Zu einer endgültigen Aussage, auch nächstes Jahr noch Trainer bei RB Leipzig zu sein, ließ sich Nagelsmann aber auch nicht hinreißen: "Ich habe schon oft gesagt, ich habe Vertrag bis 2023. Das ist die Garantie, die man gibt." Danach holte er weiter aus, sprach vom "Eiertanz", den viele Trainer betreiben müssten, das gehöre zum Geschäft dazu. "'Die Wahrheit darf ich nicht sagen, aber lügen will ich auch nicht', hat mein Kollege Daniel Bierofka mal gesagt, dass trifft es ganz gut", so Nagelsmann.