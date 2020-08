Blick in die Vergangenheit: Timo Werner und Julian Nagelsmann gemeinsam auf dem Trainingsplatz. (Archiv)

Nationalspieler Werner hatte den Dritten der vergangenen Bundesliga-Saison in Richtung FC Chelsea verlassen. Dass der Club den Kader noch nicht komplett beisammen hat, kann Nagelsmann verstehen. Er wolle zwar gerne schnell alle Spieler haben, der Verein aber wolle nicht unnötig viel Geld ausgeben. "Es muss in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen bleiben. Dafür habe ich Verständnis", so Nagelsmann.