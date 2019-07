RB Leipzigs neuer Coach Julian Nagelsmann hat sich vehement gegen eine Einführung von Gelben Karten gegen Trainer in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. "Ich finde, dass man da an die Menschlichkeit appellieren muss und nicht alles mit Strafen reguliert. Es ist nicht im Sinne der Sache, dass ein Trainer jedes vierte Spiel auf der Tribüne sitzt, nur weil er Emotionen zeigt", sagte Nagelsmann am Montag am Rande des Internationalen Trainerkongresses in Kassel.