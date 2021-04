Die Super League ist schon vor der Gründung gescheitert , dass die Champions League ab der Saison 2024/25 größer wird, ist in der Diskussion über den Irrsinn einer neuen Liga fast ein wenig untergegangen. Die Reform wurde am Montag (19.04.2021) beschlossen und beinhaltet vor allem eins: mehr Spiele.

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann sieht die Reform durchaus kritisch. Der Fußball-Fan könnte irgendwann satt sein, befürchtet der Coach während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag (15:30 Uhr im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gegen den VfB Stuttgart und gibt einen hübschen Vergleich zum Besten: "Es gab mal eine Zeit, da kam von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr jeden Tag eine Talkshow. Auf einmal gab es keine mehr, weil es inflationär war. Da gab es irgendwann nichts mehr zu sprechen, wer von wem schwanger ist." Man müsse schauen, dass Dinge rar bleiben, dann blieben sie auch interessant, so Nagelsmann.