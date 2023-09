Sicher war nur, dass der DFB schnell ein Auge auf Nagelsmann, der einst jüngster Bundesliga-Trainer war, geworfen hatte. Als Flick am 10. September wegen anhaltender Erfolgslosigkeit gehen musste, kam der Name Nagelsmann ins Spiel. Nach der Freigabe vom FC Bayern und einigen Detailfragen zum Vertrag, soll Nagelsmann schließlich zugesagt haben. Seinen ersten Auftritt hätte der Neue schon in knapp drei Wochen. Am 9. Oktober fliegt die Nationalmannschaft nach Nordamerika für zwei Länderspiele gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober).

Nagelsmann stellte in seinem Trainerleben einige Bestmarken auf. Er war der jüngste Cheftrainer der Bundesligageschichte und auch der jüngste Coach in der Champions League. Als er das erste Mal als Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim auf der Bank saß, war er gerade einmal 28 Jahre, sechs Monate und 15 Tage alt. Der Newcomer startete furios durch, bewahrte die TSG in seiner ersten Saison vor dem Abstieg und führte sie dann in die Spitzengruppe der Bundesliga und bis in die Gruppenphase der Champions League.