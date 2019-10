Fußball | 1. Bundesliga Nagelsmann und RB-Profis unterstützen Rangnick-Stiftung

Cheftrainer Julian Nagelsmann und mehrere Profis von RB Leipzig unterstützen ab sofort die Ralf-Rangnick-Stiftung bei neuen Projekten. Das gab der ehemalige Trainer und Sportdirektor Rangnick, der nun im RB-Konzern "Head of Sport & Development Soccer" ist, am Freitag in Leipzig bei der Jahrespressekonferenz seiner im Vorjahr ins Leben gerufenen Stiftung bekannt.