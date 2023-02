"Ich hatte gleich das Gefühl, dass es das Richtige ist. Ich bin motiviert und kann es kaum erwarten, loszulegen. Es ist eine große Ehre für mich, Belgiens neuer Nationaltrainer zu sein", wurde Tedesco in der Pressemitteilung des Verbandes zitiert.

Zuletzt hatte Tedesco zwischen Dezember 2021 und September des vergangenen Jahres für Bundesligist RB Leipzig an der Seitenlinie gestanden. Ihm gelang es, mit den Leipzigern den DFB-Pokal zu gewinnen, der erste Titel in der jungen Geschichte des Vereins. Für Furore aus mitteldeutscher Sicht hatte er 2017 gesorgt, als er mit Erzgebirge Aue den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schaffte. Danach folgte der Ruf zum FC Schalke 04, wo er Vize-Meister wurde. Im Oktober 2019 übernahm er das Amt bei Spartak Moskau.