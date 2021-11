Christopher Nkunku ist der Hauptdarsteller bei RB Leipzig in dieser Saison und so gut wie noch nie. Beim 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund machte der Franzose den Unterschied und beinahe das Tor des Jahres. Nach einem doppelten Zinedine-Trick war den BVB-Abwehrspielern zwar schwindlig, das Happy End blieb aus, weil der Pfosten im Weg stand. Dafür traf Nkunku nach einem Tiefgang etwas unspektakulärer zur Führung und legte den Treffer von Yussuf Poulsen zum 2:1 auf.

In elf Ligaspielen kommt Nkunku auf jetzt je fünf Tore und Vorlagen, in der Champions League schaffte er in vier Partien fünf Treffer und einen Assist. Logisch, dass diese Quote Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen weckt. Teams aus England, Spanien und Italien sollen Schlange stehen, berichtet die "Sport Bild" mit dem Verweis auf Informationen aus dem Umfeld Nkunkus.



Gut für RB: Der Ballkünstler hat einen Vertrag bis 2024, keine Ausstiegsklausel und angeblich gibt es auch keine Schmerzgrenze. Dass darauf nicht viel gegeben werden kann, zeigte die Vergangenheit. Vertrag und Klausel hin oder her, wenn die Summe stimmt, wird man sich einigen und Nkunku ziehen lassen. Vielleicht sogar zu seinem Ausbildungsverein Paris St-Germain (2010 - 2019). "PSG hat mich geprägt, ich liebe den Klub sehr. Ob ich eines Tages zu PSG zurückzukehren werde? Warum nicht?“, sagte Nkunku vor wenigen Tagen gegenüber dem französischen Sender "Téléfoot". Der bodenständige Familienpapa, der in einem Haus mit RB-Coach Jesse Marsch wohnt, war vor zwei Jahren für 13 Millionen Ablöse von Paris nach Leipzig gewechselt.