Genauere Angaben machte Chelsea nicht. Laut verschiedenen Medien soll es sich um eine Innenbandverletzung handeln. Der 25 Jahre alte Stürmer werde nun bei der medizinischen Abteilung des Londoner Clubs ein Programm beginnen, um wieder fit zu werden. Nkunku hatte sich in der vorigen Woche beim 1:1 im Testspiel gegen Borussia Dortmund in Chicago verletzt. Er musste den Platz bereits nach rund 20 Minuten verlassen, nachdem er etwas in seinem Knie gespürt habe, wie Trainer Mauricio Pochettino anschließend erklärte.