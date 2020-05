"An so ein Tor kann man sich immer erinnern", sagte Carsten Kammlott dem MDR am Dienstag (5. Mai). "Von Luka Odak kam die Flanke, ich war schon vor dem Ball und wollte das Ding einfach nur aufs Tor bekommen. Dass ich ihn so treffe, war natürlich enormes Glück." Trotz des tollen Treffers gestand der damalige RWE-Stürmer, dass hinterher die Stimmung nicht die beste war, da die Rot-Weißen bei den Dynamos verloren hatten. "Ich hatte es gar nicht so richtig wahrgenommen. Erst durch die Anrufe und Nachrichten hinterher habe ich begriffen, was das für ein Tor war."