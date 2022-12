Am Montagabend des 14. November, so früh wie noch nie zuvor, ertönte der Jahres-Abpfiff in der 3. Liga. Fast genau zwei Monate später, am 13. Januar 2023, werden der FSV Zwickau und der VfB Oldenburg dann die Restsaison eröffnen. Für die Mannschaften bedeutet die ungewöhnliche Pause eine enorme Umstellung. Es gibt praktisch zwei Winterpausen. In der ersten Dezemberwoche stiegen die meisten Teams wieder ins Training ein, um dann kurz vor Weihnachten in eine erneute Pause zu gehen. Noch deutlich länger ist die Auszeit für die Erst- und Zweitligisten. In der 2. Bundesliga endete das Spieljahr am 13. November, erst am 27. Januar erfolgt der erste Anstoß im neuen Jahr. Die Bundesliga beginnt eine Woche früher wieder ihren Betrieb.