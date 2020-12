Fußball | Champions League RB Leipzigs Juwel Olmo will mit Nationalmannschaft hoch hinaus

Hauptinhalt

Binnen kürzester Zeit hat sich Dani Olmo bei RB Leipzig zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Mit den Sachsen will der 22-Jährige am Dienstag nicht nur das Achtelfinale in der Champions League klarmachen. Auch mit der spanischen Nationalmannschaft steckt sich Olmo hohe Ziele.