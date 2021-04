Poulsen: Rekordspieler und Aushängeschild

Das Trio gehört zu den dienstältesten Profis im RB-Kader. Poulsen hält dem 2009 aus der Taufe gehobenen Klub bereits seit 2013 die Treue, spielte mit den Sachsen damals noch in der 3. Liga. Mit immer noch erst 26 Jahren ist der Däne das Gesicht und Aushängeschild des Klubs schlechthin. Seine bislang 287 Pflichtspieleinsätze sind Vereinsrekord.



Im ballbesitzorientierten Offensivspiel von Julian Nagelsmann ist Poulsen nicht wegzudenken und zeichnet sich als unverzichtbarer Faktor aus. Seine körperliche Präsenz im Strafraum reißt Lücken auf den Außenbahnen, über die RB die nötige Tiefe im Angriffsmodus bekommt. Ballbehauptung, Passstärke und ein solider Abschluss sprechen ebenfalls für den polyvalent einsetzbaren Offensivakteur. Schrei der Überzeugung: Yussuf Poulsen bejubelt den Ausgleich im Spiel gegen Mönchengladbach. Bildrechte: Picture Point/Roger Petzsche

Große Pläne mit RB Leipzig

Zudem hat sich Poulsen in den letzten Jahren neben dem Platz zum Sprachrohr entwickelt. Bereits im Februar nahm er kein Blatt vor den Mund und versprach Bayern München einen heißen Titelkampf. Auch vor dem Duell beider Teams am Samstag scheute Poulsen angesichts von vier Punkten Rückstand keine Kampfansagen.



"Mal sehen, was da noch möglich ist. Es gibt in Deutschland jedenfalls nur wenige andere Klubs, die Ziele wie wir vor Augen haben und realisieren können", blickte der Rechtsfuß jüngst im Interview mit dem DFL-Magazin voraus. Einen vorzeitigen Abgang des dänischen Nationalspielers muss RB darüber hinaus nicht befürchten. "Dafür ist das Leben hier zu spannend bei all dem, was für RB Leipzig möglich ist", erklärte Poulsen.

Forsberg findet zurück zu alter Stärke

Ein wenig anders verhält sich Situation bei Emil Forsberg. Zuletzt wurde immer wieder über einen Abschied des schwedischen Angreifers spekuliert. Angebote von anderen Klubs liegen offenbar vor, sein Berater übte zuletzt öffentlich Druck auf die Verantwortlichen am Cottaweg aus. Zweifelsohne würde ein Abgangs Forsbergs, der seit 2015 im Verein ist, einen herben Verlust für RB darstellen.

Emil Forsberg überwindet Frankfurts Trapp per Heber. Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche

Der 29-Jährige ist eine absolute Identifikationsfigur und genießt bei den Fans nicht nur dank seiner 49 Pflichtspieltreffer ein hohes Ansehen. Zudem hat der schwedische Nationalspieler nach einer eher enttäuschenden letzten Saison wieder zurück zu alter Stärke gefunden und verpasste in dieser Spielzeit nur vier Partien. Mit zehn Scorerpunkten ist er ein Erfolgsgarant für die starken Auftritte der Leipziger.

"Emil ist einfach ein guter Fußballer"

"Emil ist einfach ein guter Fußballer", schwärmte Nagelsmann einst über seinen Schützling. "Er ist vorne einfach viel unterwegs, sehr schwimmend und schwer zu greifen." Forsberg kann sowohl als Mittelstürmer, auf der linken Außenposition oder als falsche Neun eingesetzt werden. Fußballerisch gehört er mit zum Besten, was RB zu bieten hat: Technisch versiert und mit einem gutem Instinkt für den freien Raum ausgestattet, ist er eine wichtige Stütze im rasanten Umschaltspiel von Nagelsmann.



Gegen Freiburg und Frankfurt gelangen ihm zuletzt seine Saisontreffer fünf und sechs. Seine Abschlussqualitäten und Erfahrung könnten auch gegen den deutschen Rekordmeister den Ausschlag geben. Wie das geht, weiß er: Bisher gelangen Forsberg drei Treffer und vier Vorlagen in neun Partien gegen die Bayern. Auch beim spektakulären 3:3 in der Hinrunde trug er per Vorlage und Kopfballtor maßgeblich zum Ergebnis bei.

Willi Orban traf als Abwehrspieler in dieser Saison bereits viermal ins Schwarze. Bildrechte: imago images/Contrast

Orban nach Knieverletzung wieder gefragt

Willi Orban blieb ein Treffer gegen die Münchner bisher versagt. Dennoch wird der Innenverteidiger mit ordentlich Selbstvertrauen in die anstehende Partie gehen. Erst vergangene Woche trug er sich im Dress der ungarischen Nationalmannschaft im Aufeinandertreffen mit Polen in die Torschützenliste ein. Auch auf Klubebene läuft es für den 28-Jährigen mittlerweile wieder prächtig. Nachdem Orban aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung vergangene Saison nur zwölfmal auf dem Platz stand und darüber hinaus die Kapitänsbinde verlor, hat er sich zur neuen Spielzeit eindrucksvoll zurückgemeldet.

Orbans Spiele "entweder normal oder überragend"

Seit dem dritten Spieltag verpasste er nur zwei Begegnungen und stand in den letzten sechs Partien über die volle Distanz auf dem Feld. Sowohl in der Dreier- als auch Viererkette kommen seine Qualitäten voll zum Ausdruck: Kompromissloses Zweikampfverhalten, ausgeprägtes Stellungsspiel und ein starkes Passspiel. Das bewies er erst vor zwei Wochen eindrucksvoll und stellte in der Partie gegen Bielefeld mit 163 Zuspielen einen neuen Saisonrekord auf.



Gegen Bayern könnte es durch den drohenden Ausfall von Abwehrchef Dayot Upamecano einmal mehr am gebürtigen Kaiserslauterer liegen, die Defensive zusammenzuhalten. Das weiß auch Nagelsmann: "Willi (…) hat wenige Ausschläge nach unten. Das wünscht man sich bei einem Verteidiger. Entweder macht er ein normales Spiel oder ein überragendes", sparte der RB-Coach jüngst nicht mit Lob.

Wie lange Forsberg und Orban noch gemeinsam jubeln werden, ist unklar. Bildrechte: IMAGO / Poolfoto

Zukunft noch ungeklärt