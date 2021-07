Mit großer Vorfreude und einem Kader aus erfahrenen Spielern und aktuellen U21-Europameistern startet Trainer Stefan Kuntz ins Olympia-Abenteuer. Ziel der 19-köpfigen Auswahl, die der Deutsche Fußball-Bund am Montag (05.07.) bekannt gab, ist eine Medaille. "Mit diesem Team wollen wir so weit wie möglich kommen und um die olympischen Medaillen mitspielen", sagte Kuntz.

Mit Niklas Dorsch, Ismail Jakobs, Arne Maier, Amos Pieper, David Raum, Anton Stach und Josha Vagnoman berief der 58-Jährige sieben Spieler in sein Aufgebot, die mit der U21 vor rund einem Monat in Ljubljana Europameister wurden. Der Leverkusener Amiri, Kruse von Union Berlin und der gebürtige Riesaer Maximilian Arnold sind die drei vor 1997 geborenen Spieler, die Kuntz für seine U23-Auswahl nominieren durfte. Benjamin Henrichs von RB Leipzig, der bereits Erfahrungen in der A-Nationalmannschaft gesammelt hat, ist ebenfalls mit dabei.

"Für die 19 Jungs und das gesamte Team wird das ein ganz besonderes Erlebnis, in Tokio Teil des Teams Deutschland zu sein", sagte Kuntz. Am 13. Juli reist das Team nach Tokio, am 22. Juli startet für die DFB-Auswahl das Turnier in Yokohama mit einer Neuauflage des Olympia-Endspiels von Rio gegen Brasilien.