"Ich will am liebsten hier bleiben", bekannte sich der 24-jährige Tscheche in der "Bild" (29. Juli) zu den Messestädtern. "Wir haben eine tolle Saison gespielt. Ich glaube an das Team, an die Philosophie des Trainers. Ich mag seinen Fußball. Ich glaube, wir haben die Qualität, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und wir spielen Champions League. Es passt also alles." Dabei hob er vor allem die Arbeit unter Julian Nagelsmann hervor. Der 33-jährige Übungsleiter sei einer der Hauptgründe für seinen Wechsel nach Leipzig gewesen. "Er hatte mich eigentlich schon nach Hoffenheim holen wollen. Ich bin unter ihm variabler in meinem Spiel geworden."