Wenn man dieser Tage über RB Leipzig spricht, so kommt man an einer Frage nicht vorbei: Ist das Team in diesem Jahr bereit für die Meisterschaft? Ein Thema, das sicherlich auch Keeper Gulácsi in den vergangenen Wochen und Monaten keine Ruhe ließ. Eine klare Antwort hat er nicht, dennoch glaubt er an die Chance. "Wenn wir uns die letzten zwei Monate anschauen, dann spürt man, dass wir eine realistische Chance haben", so Gulacsi.