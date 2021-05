Zugleich kassierte RB damit auch die vergleichsweise niedrige Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro ein. Liga-Konkurrent Borussia Dortmund und deren neuer Trainer Marco Rose sollen nach Medienberichten heftig am Ungar gebaggert haben. Gulacsi war in den vergangenen Jahren einer der besten Bundesliga-Torhüter. Der 31-Jährige kam 2015 aus Salzburg und hatte in der Rückrunde der Zweitliga-Saison den Schweizer Fabio Coltorti als Stammkeeper abgelöst.